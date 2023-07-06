СБУ викрила 15 організаторів схем для ухилянтів, серед підозрюваних депутат міськради (фото)

Служба безпеки ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомляє СБУ.

До організації схем причетні 15 осіб із різних українських регіонів. Ділки пропонували чоловікам призовного віку виїхати з країни на підставі підробних документів.

Такі підробки коштували до $8 тис. Ціна залежала від терміновості та складності виїзду.

Так, у Києві затримали чотирьох ділків, які робили фальшиві довідки про нібито неможливість мобілізації за станом здоров’я.

У Чернігові депутат міськради та троє місцевими комерсантів розробили схему втечі призовників до країн ЄС. Вони оформлювали чоловіків як водіїв-волонтерів міської громадської організації, яку очолював депутат, а їхні персональні дані вносили до системи «Шлях». Депутату повідомлено про підозру, але наразі він переховується закордоном. Вирішується питання щодо оголошення у розшук.

На Рівненщині правоохоронці викрили групу, що спеціалізувалася на нелегальній міграції. Учасниками схеми були адвокат, його помічник і двоє перевізників, які мають ліцензії на здійснення міжнародних рейсів. Ділки оформлювали військовозобов’язаних як водіїв і готували їх виїзд до ЄС на декількох автівках.

На Львівщині затримано 53-річного місцевого, який продавав липові меддовідки про непридатність до служби.

На підставі зібраних доказів всім ключовим організаторам оборудок повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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