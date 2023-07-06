Україна планує купити у Болгарії два ядерні реактори для Хмельницької АЕС — ЗМІ

Україна домовляється з Болгарією про купівлю двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців, які знайомі з ситуацією.

Планується, що болгарська державна енергетична компанія NEK продасть Енергоатому обладнання з недобудованої АЕС «Белене» щонайменше за €600 млн. При цьому частково профінансувати купівлю можуть США.

Також обговорюється й інший варіант розрахунку, відповідно до якого Болгарія отримає міноритарну частку в українській Хмельницькій АЕС, де буде встановлено обладнання.

Болгарський парламент 6 липня ухвалив рішення, яке зобов’язує уряд провести переговори з Києвом щодо продажу заводу.

Джерела WSJ розповідають , що угода готувалася протягом декількох тижнів у таємниці, щоби запобігти спробам проросійських політиків у Болгарії її заблокувати.

Підготовку угоди підтвердив у Facebook болгарський депутат Делян Добрев.

Він нагадав, що на Хмельницькій АЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000, які як раз продає Болгарія.

«У цьому плані Україна — єдиний у світі покупець нашого обладнання, а ми – його єдиний продавець. Це безпрограшна ситуація для обох сторін», — заявив він.

Будівнцтво АЕС «Белене» зупинялося і перезапускалося кілька разів з 1980-х років. Західні уряди критикували проєкт через його технічну та комерційну недосконалість у зв’язку із залежністю від постачання російського палива.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Болгарії.

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