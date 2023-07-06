На Говерлі блискавка вбила 11-річну дівчину та чоловіка (фото)

6 липня на горі Говерла блискавка вбила 11-річну дівчину та чоловіка. Ще одна жінка постраждала.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Трагедія сталася на синьому маршруті. Прибувши на місце рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили до поста Заросляк з іншими учасниками групи туристів і передали медикам.

В ДСНС також нагадали правила безпеки у разі грози у горах:

не ховайтеся серед дерев, краще сховатись у якомусь заглибленні;

якщо вас двоє чи більше — не скупчуйтесь разом, а ховайтеся поодинці;

бігти до сховища слід повільно і злегка схилившись, а не у весь зріст — розряди контактують із вищими точками, якою і може бути голова людини;

негайно треба позбутись речей, які є при вас: ножі, браслети, навіть годинників — покладіть все у захищене місце подалі від себе;

не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом, сядьте, злегка нахиливши голову, аби вона не була вище предметів довкола вас;

під час грози ніколи не торкайтеся металевих споруд і залізних електроопор, опор мостів, дротяних огорож і подібних об’єктів з металу;

не користуйтеся мобільними телефонами;

завжди уточнюйте прогноз погоди та слідкуйте за штормовими повідомленнями.

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