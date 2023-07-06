7 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 7 липня

Сьогодні в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

А ще сьогодні — народне свято Івана Купала.

На Соломонових Островах — День незалежності (від Великої Британії, 1978).

В Японії — початок фестивалю Танабата, також відомого як Фестиваль зірок, або Свято закоханих. Це свято присвячене зустрічі божеств Оріхіме та Хікобоші, уособлених зірками Вега та Альтаїр. За легендою, Чумацький Шлях розділяє цих закоханих, і їм дозволено зустрічатися лише раз на рік на сьомий день сьомого місяця.

Також сьогодні — Всесвітній день мови суахілі.

Яке релігійне свято 7 липня

У цей день православні віряни відзначають Різдво Івана Хрестителя — пророка, мученика, одного з найвизначніших християнських святих.

Іван Хреститель, або Іван Предтеча, народився близько 6 року до н. е., пророкував пришестя Ісуса, а згодом хрестив його у водах Йордану. 30 року Івана обезголовили за наказом царя Ірода через намовляння Іродіади.

День ангела 7 липня

Іменини в цей день святкують Антон, Іван, Яків.

Які історичні події стались 7 липня

1572 — зі смертю короля Речі Посполитої Сигізмунда II перервалась чоловіча лінія династії Ягеллонів, котра правила Польщею і Литвою з 1386 року.

1607 — вперше виконано гімн Англії God Save the King.

1881 — в італійському «Журналі для дітей» вперше надруковали казку «Піноккіо».

1891 — компанія American Express запатентувала дорожні чеки.

1915 — у османському місті Трабзон почався вірменський погром.

1963 — стався Іссикський сель, один з найбільших і руйнівних селевих потоків на території СРСР.

1978 — проголошена незалежність Соломонових островів.

1990 — у Римі вперше виступили разом три видатні тенори сучасності — Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас.

2005 — серія вибухів бомб в лондонському метро і міських автобусах.

2009 — в США поховали «короля поп-музики» Майкла Джексона.

Хто народився 7 липня

1860 — Густав Малер, австрійський композитор, диригент.

1861 — Нетті Стівенс, американський біолог.

1899 — Джордж К’юкор, американський кінорежисер.

1901 — Вітторіо Де Сіка, італійський кінорежисер та актор.

1907 — Роберт Гайнлайн, американський письменник.

1940 — Рінґо Старр, англійський музикант, барабанщик гурту The Beatles.

1944 — Тото Кутуньйо, італійський співак і композитор.

1962 — Жанна Агузарова, російська співачка.

1976 — Береніс Бежо, французька кіноактриса.

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