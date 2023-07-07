Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2023 року

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема в районах Старі Вирки, Іскрисківщина, Катеринівка, Запсіля Сумської області та Чернещина, Одноробівка, Гоптівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського. ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області і здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Новосілка Донецкої області; Новодарівка, Червона Криниця, Новоданилівка Запорізької області та Зміївка, Дачі і Комишани Херсноської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області; Марганецька громада Дніпропетровської області; Золота Балка, Садове, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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