Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 510 окупантів, два танки та чотири засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 7 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,

танків — 4070 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7944 (+12) од,

артилерійських систем — 4330 (+20) од,

РСЗВ — 658 (+1) од,

засоби ППО — 408 (+4) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),

крилаті ракети — 1271 (+7),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од,

спеціальна техніка — 612 (+7).

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