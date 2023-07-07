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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 7 липня 2023 року

07.07.2023

За минулу добу українські військові знищили 510 окупантів, два танки та чотири засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 7 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків — 4070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7944 (+12) од,
  • артилерійських систем — 4330 (+20) од,
  • РСЗВ — 658 (+1) од,
  • засоби ППО — 408 (+4) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17),
  • крилаті ракети — 1271 (+7),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од,
  • спеціальна техніка — 612 (+7).

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