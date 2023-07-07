Росіяни запустили по Україні 18 «шахедів». Від падіння уламків загинули люди

У ніч на 7 липня російські війська атакували Україну дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 18 «шахедів», 12 з яких були знищені. На Дніпропетовщині уламки дронів впали на авто, яке їхало по трасі. Загинули два чоловіки.

Ще один БпЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Пожежа охопила понад 100 кв.м, однак ніхто не постраждав.

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