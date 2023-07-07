Постачальники зброї не повністю виконують зобов’язання перед Україною — аналітики

Великі постачальники зброї в Україну не повністю виконують свої зобов’язання.

Про це повідомляє CNN.

Кільський інститут світової економіки стверджує, що США, Німеччина та Британія затримують поставки, хоча ті необхідні для українського контрнаступу.

«Всього було надано трохи більше половини обіцяного важкого озброєння», — пояснили в німецькому аналітичному центрі. У звіті також зазначили, що зменшилась кількість обіцянок нової допомоги в період з 25 лютого по 31 травня 2023 року.

Однак аналітики зазначають, що невеликі країни, зокрема, Чехія, Польща, Словаччина та Словенія передали Україні близько 80% обіцяного озброєння.

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