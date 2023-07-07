Володимир Зеленський повідомив, що Палата представників Нідерландів визнала Голодомор геноцидом.

«Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами — це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. Вдячний Нідерландам за сильну та комплексну підтримку України в нашій боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу», — написав президент.

Нагадаємо, 28 червня хорватський парламент також визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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