Укрпошта запустила благодійний аукціон рамок Бенксі зі штемпелем

У п’ятницю, 7 липня, Укрпошта запустила благодійний аукціон з продажу рамки з карткою і маркою “ПТН ПНХ!” з відбитком штемпеля, 1 млн грн виділять для шкільних укриттів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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“Ми продовжуємо працювати над іншими укриттями разом з партнерами. А сьогодні оголошуємо новий аукціон – всього 1000 рамок Бенксі зі штемпелем 1 дня”, – заявив генеральний директор Ігор Смілянський.
Наголошується, що ці рамки унікальні та існують в єдиному екземплярі.
Рамка з поштовою карткою і маркою “ПТН ПНХ!” з відбитком штемпеля “Перший день. Київ. 24.02.2023” коштує 1600 гривень. З них тисяча йде на облаштування шкільних укриттів. Загалом для сховищ мають виділити 1 мільйон гривень.
Придбати благодійний набір.
Смілянський повідомляє, що Укрпошта, разом з KSE Foundation у рамках програми “ЗАХИСТОК: безпечна освіта”, вже облаштувала шкільне укриття для Ківшоватського ліцею на Київщині. Завдяки донатам під час випуску марки Бенксі. Понад 300 учнів тепер мають змогу почати новий навчальний рік у безпечному, комфортному та сучасному сховищі.
“Давайте разом збережемо життя дітей та допоможемо відновити очне навчання, бо воно якісне!” – додав Смілянський.
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