Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів — The Washington Post

Президент Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів із запасів Міністерства оборони.

Про це повідомляє The Washington Post.

Рішення є результатом місяців внутрішніх дебатів в адміністрації президента Штатів, оскільки касетні боєприпаси забороненні до використання в багатьох країнах. Однак США та Україна до них не належать.

Сьогодні запаси стандартних артилерійських снарядів у союзників вичерпуються, а виробництво не може задовольнити запит. Тим часом за останніми оцінками правозахисників, на складах Штатів зберігаються близько 4,7 млн касетних боєприпасів.

Як пише видання, міністр оборони України Олексій Резніков обіцяє не використовувати касетні боєприпаси при звільненні міст, аби вберегти цивільне населення. Посадовець вірить, що передача таких снарядів допоможе Україні компенсувати різницю в кількості, яка дозволяє росії більш активно обстрілювати ЗСУ.

Що таке касетні боєприпаси

Касетні боєприпаси — це засоби ураження, що містять від двох до кількох сотень касетних бойових елементів, які розлітаются на певній висоті над поверхнею землі. Касетні бомби можуть скидати з літаків або вистрілювати у вигляді снаряду, наприклад, з гаубиці, гармати або реактивної системи залпового вогню. Внаслідок детонації сотні мінібомб розлітаються на величезні площі.

Правозахисники не схвалюють використання цього озброєння, оскільки частина суббоєприпасів не вибухає при пуску. Вони можуть становити небезпеку для цивільного населення в майбутньму або для дружніх військових сил.

Конвенція про касетні боєприпаси, підписана у 2008 році, забороняє будь-яке використання, виробництво, передачу і накопичення касетних боєприпасів. Однак ні США, ні Україна, ні росія її не імплементували.

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