На оборонному заводі в Кіровоградській області затримали російського агента

СБУ затримала російського агента, який влаштувався до оборонного заводу на Кіровоградщині.

Фігуранта призначили на посаду завгоспа декілька тижнів тому, і він майже одразу приступив до збору розвідданих на користь рф. Чоловік намагався встановити точну кількість та види іноземного озброєння, які проходили техобслуговування.

Зрадника спіймали «на гарячому», коли він приховано фотографував таємні документи. Поплічником ворога виявився місцевий житель, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабного вторгнення.

Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду військовозобов’язаних за кордон.

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