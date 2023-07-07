Чехія передасть Україні додаткові гелікоптери та боєприпаси великого калібру

Чехія передасть Україні більше ударних гелікоптерів і сотні тисяч одиниць боєприпасів великого калібру в найближчі місяці.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

«Ми також допоможемо Україні з підготовкою пілотів, у тому числі для літаків F-16, і доставимо в Україну авіасимулятори, щоб навчання проходило не лише на Заході, а й в Україні», — пообіцяв політик.

Фіала нагадав, що Чехія є одним із найбільших постачальників військової допомоги Україні та вже направила в Сили оборони 676 одиниць важкої техніки.

Також стало відомо, що президент Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.

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