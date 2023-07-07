На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

Державне бюро розслідувань оголосило підозру офіцеру збройних сил, який у червні на Львівщині побив солдата, навчаючи того «правил поведінки».

Про це повідомило теруправління ДБР у Львові.

Встановлено, що 24 червня увечері офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природню потребу просто неба — неподалік намету.

Внаслідок удару у солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Потерпілий вже переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

Таким чином офіцер хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити свій авторитет серед військовослужбовців.

Офіцеру повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше на Львівщині солдат потрапив у лікарню після побиття на полігоні.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.