Зеленський та Ердоган зустрінуться у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі 7 липня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Директорат комунікацій президента Туреччини.

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Згідно з повідомленням, після зустрічі лідери двох країн проведуть спільну пресконференцію.

Це офіційне повідомлення про візит Зеленського до Туреччини, про який раніше повідомило турецьке інформагентство “Анадолу”. Міжнародні поїздки Зеленського зазвичай не анонсуються заздалегідь з міркувань безпеки.

Перед Туреччиною президент України відвідав Болгарію та Чехію 6 липня, щоб обговорити, серед іншого, питання оборонної допомоги та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року, відіграла важливу роль у пом’якшенні глобального сплеску цін на продовольство. Війна Росії спочатку завадила Україні відправляти сільськогосподарську продукцію через чорноморські порти.

Москва погрожувала не продовжувати угоду, якщо Захід не послабить свої обмеження щодо експорту російського зерна та добрив.