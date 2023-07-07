ЗСУ просуваються вперед на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, відвойовуючи в окупантів раніше захоплені території. У цьому їм допомагають протитанкові комплекси NLAW і Javelin.

Про це у Telegram розповів Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами.

«Бахмутський напрямок. Сили оборони мають успіхи та просування вперед. Повернули раніше окуповані території», — розповів він.

Також генерал показав відео роботи 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут, де військові використали західні протитанкові комплекси NLAW та Javelin.

«Два постріли з NLAW та Javelin і танк окупантів Т-80 перетворився на металобрухт», — додав Сирський.

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