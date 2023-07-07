Охороняв адмінбудівлі росіян під час окупації Херсона: колаборант проведе за ґратами 8 років

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника так званого окупаційного «головного управління МВС в Херсонській області».

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У затриманого вилучено «посвідчення» фейкового поліцейського.

За даними слідства, затриманий — місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу.

«Там його призначили до складу «окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона», видали зброю та форму російського зразка. Перебуваючи на «посаді», колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де рашисти облаштували місцеві окупаційні органи.Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень», — зауважують правоохоронці.

За матеріалами СБУ, зловмисника визнали винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадника, який передавав ворогу позиції української артилерії під Бахмутом.

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