Теракт в Оленівці: тіла загиблих повернути не вдалось — Лубінець

Україні не вдалося верифікувати і повернути тіла військовополонених, які загинули внаслідок вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області. Повернути змогли декількох поранених, які перебували у підірваному бараку.

Про це на форумі «Легіон права» заявив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман наголосив, що робота щодо Оленівки продовжується і додав, що 29 липня представить окремий інформаційний матеріал — «прозору позицію України» щодо подій в Оленівці.

Лубінець зазначив, що після трагедії в Оленівці вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою, і запропонував спільну поїздку в Оленівку, якщо «російська сторона заявила, що виступає за прозоре розслідування».

За словами уповноваженого, він пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частина яких мала запросити росія, а частину — Україна.

«Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення і потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював», — сказав він.

Лубінець додав, що російська сторона погодиться на такий крок. Проте потім з’явилися інформація що росіяни терміново прибирають цей барак, щось там упорядковують, проводять ремонтні роботи, щоб приховати сліди злочину.

Що відомо про трагедію в Оленівській колонії

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули щонайменше 53 українських захисників. Серед полонених були бійці полку «Азов».

3 серпня, у розвідці повідомили, що окупанти не мали наміру провести обмін військовополоненими. І аби приховати неналежні умови та форми допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених.

За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців здійснили бойовики ПВК «Вагнер» з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.

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