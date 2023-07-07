Україна і Чехія готують спільне виробництво стрілецької зброї та боєприпасів

Україна і Чехія збираються організувати спільне виробництво озброєнь і боєприпасів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє LIGA.net

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“Працюю з президентом та командою над розвитком спільного виробництва озброєння та боєприпасів. Від імені Мінстратегпрому підписав з Міноборони Чехії відповідний меморандум. У фокусі стрілецька зброя, боєприпаси, модернізація бронетехніки”, – написав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.

Меморандум про взаєморозуміння між Мінстратегпромом та Міноборони Чехії передбачає підтримку військово-технічної співпраці та спільних проєктів оборонної промисловості.

Про конкретні контракти мова поки що не йде. Найближчим часом до України має приїхати делегація Чехії для розвитку домовленостей, досягнутих між українською та чеською сторонами.