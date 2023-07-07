Окупанти вдарили по Запоріжжю: у місті горить об’єкт інфраструктури

У п’ятницю, 7 липня російські окупанти обстріляли Запоріжжя, у результаті чого виникла пожежа на одному з інфраструктурних об’єктів.

Про це у Telegram повідомив Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА.

«Снаряди С-300 влучили в об’єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня. Сталося загоряння однієї з будівель. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу», — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що жителі Запоріжжя не постраждали.

Він також закликав мешканців зберігати інформаційну тишу, аби не коригувати окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі пройдуть навчання на випадок вибуху на ЗАЕС.

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