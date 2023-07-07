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Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО – Столтенберг

07.07.2023

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі в рамках започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна-НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій і ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь”, – сказав розповів у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг.

Раніше в Альянсі анонсували, що перше засідання Ради Україна-НАТО – нового формату взаємодії Києва та Альянсу – відбудеться 12 липня, в другий день Вільнюського саміту.

На саміті у Вільнюсі Україна прагне отримати конкретні рішення щодо свого вступу в НАТО.

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