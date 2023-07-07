Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного: що це таке і кому його видають

У 2017 році Міністерство оборони України запровадило новий вид військово-облікового документа — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Сhas News пояснює, що це за документ і кому його видають.

Що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного — це документ, що посвідчує особу військовозобов’язаного, який перебуває у запасі осіб офіцерського складу або осіб рядового, сержантського і старшинського складу, та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

Як виглядає тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

У наказі міністра оборони прописано, що тимчасове посвідчення виготовляється з цупкого паперу і має розмір 145х210 мм.

На лицьовому боці тимчасового посвідчення розміщують його номер, фотокартку власника розміром 35х45 мм, ПІБ та такі графи:

Дата народження

Військове звання

Склад

Профіль

Військово-облікова спеціальність

Категорія

Придатність до проходження військової служби за станом здоров’я

Зараховання у запас

Необхідність у повторному медичному пересвідченню

Причина видачі посвідчення

На зворотньому боці:

Дані антропометричних вимірів

Особливі відмітки

Відмітки про військовий облік

Підпис військового комісара, печатка, дата

Підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку

Кому видають тимчасове посвідчення військовозобов’язаного

Тимчасове посвідчення видається військовозобов’язаним, які:

взяті на військовий облік військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);

військовозобов’язаних та яким присвоєно первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ); втратили військові квитки (до їх отримання);

військові квитки (до їх отримання); не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;

(навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності; визнані призовними комісіями непридатними в мирний час, обмежено придатними у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду);

у воєнний час до військової служби за станом здоров’я (до підтвердження цього рішення під час повторного медичного огляду); прибули з місць позбавлення волі;

військовозобов’язаним-жінкам.

Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного для непридатних за станом здоров’я

Отже тимчасове посвідчення заміняє військовий квиток для певних категорій осіб. Зокрема, його можуть видати особам, які непридатні за станом здоров’я.

Якщо графа «Придатність до проходження військової служби за станом здоров’я» у посвідченні не заповнена, його власника повинні направити на військово-лікарняну комісію (ВЛК). Без її рішення особу не можуть мобілізувати.

Якщо ВЛК вирішить, що стан здоров’я особи дозволяє проходити службу, її можуть мобілізувати.