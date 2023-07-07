Німеччина передала нову партію військової допомоги для України

Німеччина передала для України черговий пакет військової допомоги, у якому є інженерна техніка й засоби боротьби з безпілотниками.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Зокрема, Україна отримала:
- міст для мостоукладальної бронетехніки Beaver,
- броньований мостоукладач Beaver,
- інженерну броньовану машину DACHS,
- шість великовантажних тягачів 8×8 HX81 та три напівпричепи,
- три засоби для радіоперешкод і два протидронові датчики.
Нагадаємо, раніше Данія виділили €175 млн на військову допомогу Україні.
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