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Німеччина передала нову партію військової допомоги для України

07.07.2023

Німеччина передала для України черговий пакет військової допомоги, у якому є інженерна техніка й засоби боротьби з безпілотниками.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Зокрема, Україна отримала:

  • міст для мостоукладальної бронетехніки Beaver,
  • броньований мостоукладач Beaver,
  • інженерну броньовану машину DACHS,
  • шість великовантажних тягачів 8×8 HX81 та три напівпричепи,
  • три засоби для радіоперешкод і два протидронові датчики.

Нагадаємо, раніше Данія виділили €175 млн на військову допомогу Україні.

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