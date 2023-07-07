Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їх спільне виробництво 

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їх виробництво спільно з Україною.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ
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“Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця у цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 Zuzana в Україну і це відбудеться вже незабаром. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розмінують територію України”, – сказала президентка Словаччини Зузана Чапутова.
За її словами, “ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ та державним секретарем міністерства транспорту”.
“Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним як для України, так і для Словаччини”, – сказала Чапутова.
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