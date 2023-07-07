Повінь – зміна системи

Menu
Close

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їх спільне виробництво 

07.07.2023

Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їх виробництво спільно з Україною. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ 

Читай також: F-16 будуть в Україні не раніше Нового року — Резніков

“Ми одна з країн, які допомагали Україні і у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця у цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на поставку 16 Zuzana в Україну і це відбудеться вже незабаром. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, почнеться спільне виробництво боєприпасів і наші підприємства розмінують територію України”, – сказала президентка Словаччини Зузана Чапутова.

За її словами, “ми потребуємо підтримки та інтенсивної співпраці у сфері інфраструктури і також обговорювали це з міністрами оборони, з міністром закордонних справ та державним секретарем міністерства транспорту”.

“Ці питання дуже важливі, розвиток інфраструктури буде корисним як для України, так і для Словаччини”, – сказала Чапутова. 

  • Захисники мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб 
  • Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу, – голова військового комітету НАТО
  • Куди сходити у липні: концерт британців The Tiger Lillies, танцювальний перформанс «МОВЧКИ», вар’єте-шоу «Рояль» та інше
  • RegioJet планує запустити поїзд Київ–Берлін
  • Лише за 4 місяці мультфільм “Мавка. Лісова пісня” в кінотеатрах переглянули понад 1,2 млн людей
  • Україна отримала ще $890 мільйонів від МВФ – Мінфін
  • Зеленський нагородив 13 поліцейських орденом «За мужність»
  • В Одесі знесли пам’ятку архітектури, що входить до складу спадщини ЮНЕСКО
  • Укренерго відновило лінію електропередачі для Запорізької АЕС
 