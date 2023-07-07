Стильний саунд, круті лекції та літній вайб на липневому «Стадіоні Культури»

Лекції, музика, творчість, благодійність і люди об’єднуються вже наступного тижня на липневому «Стадіоні Культури». Цього разу ще більше крутих виконавців, зон та активностей.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Нагадаємо, що «Стадіон Культури» — це подія, на якій можна відвідувати лекції, крафтові українськи вироби, насолоджуватися фуд-кортами, музикою та відчувати культуру.

Вже за тиждень на Льодовому стадіону знову збереться товариство, щоб насолоджуватися мистецтвом, тож встигніть купити квитки, аби не пропустити наймаштабнішої події липня.

Механіка липневого «Стадіону Культури»

Відомо, що на події виступатиме гурт TVORCHI, який здивує усіх. У перший день заходу також на сцені «Стадіону Культури» виступатимуть TikTok відкриття українського шоу-бізу Brykulets та гурт Nazva —- виконавці хіта «Сіґеле-міґеле». Хедлайнерами другого дня стануть музичний інді-фольк-дует Tember Blanche, київський гурт Ziferblat та інші.

Лекторій «Стадіону Культури» цього разу модернізувався, адже його створюють сумісно з Projector Institute.

У лекторії говоритиме про кіно ютубер Віталій Гордієнко, який розкаже про історію українського композитора Володимира Івасюка. Серед спікерів також: арт-терапевт та автор курсу «Статеве виховання для старшої школи» Ілля Єлісей, засновник курсів першої допомоги Save a Life Михайло Думнич та інші.

У мистецькому просторі розміститься проєкт «Спільний Спадок», який рятує старовинні народні речі та передає їх музеям. Також на події буде «Музей у темряві», цей проєкт проводить екскурсії, концерти та вечері у темряві за участі незрячих екскурсоводів та музикантів.

Волонтери PowerKit вчитимуть створювати павербанк з електронок для ЗСУ, покажуть, як тестувати, розбирати та сортувати їх.

Також відвідувачі після івенту матимуть можливість відвідати найхардовіший спортивний хаб «ЕБШ», адже спортклуб дарує кожному безкоштовне заняття.

9 липня відбудеться розмовний клуб англійської мови Networking Speaking Club, де кожен може спробувати позбутись страху вільно говорити англійською мовою.

Також два дні «Стадіон Культури» прийматиме етап Чемпіонату України з баскетболу 3х3 від Федерації баскетболу України. Участь у змаганнях можуть взяти, як професійні команди, так і аматори.

До заходу доєднаються благодійні організації, такі як «Зграя», Peremoga, Lets do it Ukraine, «Леви на джипі», GIDNIST’ та інші. Вони будуть представляти мерч та іншу продукцію.

ЩОБ НЕ ЗАБУЛИ, ДЕ ЦЕ І КОЛИ

Друга подія відбудеться 8-9 липня, місцем проведення заходу стане Льодовий стадіон (проспект Академіка Глушкова, 9).

Ціна вхідного квитка становить 250 гривень. У день заходу вартість зростає до 300 гривень, придбати квиток можна на Concert.ua. Для військових, дітей до 12-ти років, людей з інвалідністю та пенсіонерів вхід на «Стадіон Культури» є безкоштовним.

Усі деталі події — на сторінці проєкту, тож уважно слідкуйте за новинами заходу.