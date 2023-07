Країни-члени ООН підтримали ідею додавання до календарю Всесвітній день прибирання “World Cleanup Day”

193 держави-члени ООН “Програми ООН з населених пунктів” у Найробі підтримали резолюцію та рекомендують Генеральній Асамблеї ООН проголосити 20 вересня Всесвітнім днем прибирання, який відзначатиметься щорічно з 2024 року. Резолюція також закликає держави-члени, організації ООН та інші зацікавлені сторони щороку відзначати Всесвітній день прибирання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організації.

“Толоки відіграють ключову роль у створенні позитивних дій та наданні можливості людям по всьому світу організуватися, щоб очистити планету в один день. Об’єднання такої великої кількості людей з усього світу є прикладом того, наскільки важливо, щоб міжнародна спільнота об’єдналася, щоб змінити ставлення та очолити трансформацію до чистіших, здоровіших та придатніших для життя міст і громад”, – заявив Маймун Мохд, виконавчий директор ООН-Хабітат та Організації Об’єднаних Націй, Заступник Генерального секретаря ООН.

Всесвітній день прибирання – це глобальна подія громадянського суспільства, яка відбувається щороку в третю суботу вересня. Це найбільший у світі масовий рух, спрямований на ліквідацію забруднення довкілля та пластикових відходів, а також на заохочення соціальних змін. Щороку мільйони людей у 191 країні світу прибирають дороги, парки, пляжі, ліси, річки, узбережжя морів та океанів від недбало викинутого сміття та пластикових відходів. Минулого року у прибиранні взяли участь понад 15 мільйонів людей з різних куточків планети. В Україні у 2022 році, попри війну, приєдналося понад 119 учасників, які брали участь у традиційних толоках та цифровому прибиранні.

«Відходи – це симптом, жорстокий наслідок нашого способу життя. Всесвітній день прибирання має на меті заохотити 5% населення світу до збору відходів та змінити поведінку суспільства. Для того, щоб знайти рішення, нам потрібно змінити суспільство та посилити міжгалузеву співпрацю, що вимагає підтримки та участі всіх!», – зазначила Хейді Сорба, президент і головний виконавчий директор Let’s Do It World.

“Сьогодні увесь світ може спостерігати та відчувати наслідки страшних екозлочинів, які відбуваються на території України. Проте наше довкілля не має кордонів, тож наслідки екоциду відчуватиме уся планета. Такі кроки, як запровадження Всесвітнього дня прибирання офіційним днем в ООН, є важливими у збереженні нашого довкілля. Зараз ми усі повинні об’єднатися заради спільного чистого майбутнього!” – сказала Юлія Мархель, лідерка Всеукраїнського молодіжного руху Let`s do it Ukraine

Довідково

Let`s do it Ukraine є частиною світового руху Let’s Do It World, який у свою чергу, є найбільшим у світі екологічним рухом, що об’єднує понад 191 країну та понад 60 мільйонів волонтерів, які працюють заради чистого світу. Let’s Do It World є глобальною організацією та акредитованим партнером Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) та Асамблеї ООН з навколишнього середовища (UNEA). Let’s Do It World також є організатором Всесвітнього дня прибирання, який об’єднує мільйони людей по всьому світу для проведення марафону прибирання. Наступний Всесвітній день прибирання відбудеться 16 вересня 2023 року, коли мільйони людей знову зроблять новий крок до чистого світу.