Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя — Центр нацспротиву

За даними українського підпілля, загарбницька адміністрація тимчасово окупованого міста Маріуполь розробила план евакуації з міста.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Передбачається, що окупанти планують вивезти до росії колаборантів, документацію та цінне майно.

Тим часом, у Маріупольському порті прискорюються вантажні операції, зокрема з вивезення українського зерна.

«Центр Національного Спротиву наголошує, що навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки», — наголошує відомство

Спротив закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про розміщення та пересування ворогів на сайті.

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