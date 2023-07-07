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На фестивалі Burning Man Україна представить військовий меморіал із протитанкових їжаків (фото)

07.07.2023

Цього року на фестивалі Burning Man українська команда представить військовий меморіал The Hedgehog Temple (у перекладі «Храм їжака»). Це артобʼєкт у формі величезного їжака, зробленого з протитанкових їжаків — одного із символів оборони України під час повномасштабної війни.

Про це написав Ярослав Корець, голова «Спільноти бьорнерів України».

Семиметровий «Храм їжака» зроблений зі ржавого металу, а його «живіт» наповнить сотня протитанкових їжаків — на них розмістять історії загиблих воїнів, героїв і «просто друзів чи близьких, яких забрала війна». Каркас інсталяції накриють військовою піксельною сіткою.

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