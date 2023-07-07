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Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова

07.07.2023

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував реакцію ЮНЕСКО на ракетний удар Росії по історичному центру Львова. Він наголосив, що ця організація так і не наважилась звинуватити країну-агресорку у руйнуванні історичної спадщини Львова та вбивстві мирних українців. 

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТСН.

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Мер Львова зауважив, що ЮНЕСКО засудила ракетний удар по історичному центру Львова, проте так і не наважилась назвати речі своїми іменами. 

“От тільки назвати країну-терориста, яка здійснює ці обстріли вони не наважились. Більше того росія залишається членом виконавчого комітету організації. Правосуддя працює так, що треба судити вбивцю, а не пістолет, розумієте?”, – зазначив Андрій Садовий. 

Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова. 

“Вміння називати речі своїми іменами – це одна з ознак культури, яку ви маєте оберігати”, – наголосив Садовий.

 