Привітання з Днем Родини 2023: вірші та картинки

День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня.
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші до цього прекрасного дня – День Родини.
Привітання, картинка з Днем родини 2023Привітання з Днем сім’ї
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Дорогоцінна наша родина —
Немає миліше вас на світі:
Ти — кохана дружина
І рідні наші діти!
І сьогодні, в міжнародний день родини,
Я вас ніжно вітаю,
Всім бажаю довгих років,
Міцно-міцно обіймаю!
***
Нехай освітять теплом,
І захистять від лиха ваш дім,
Захищаючи від чвар порожніх,
Посмішки рідних людей.
Щоб вам разом по життю йти,
Щоб перепони на шляху обійти,
Важкий шлях і небезпечний часом,
Лише родина назавжди з тобою!
***
Привітання – День Родини 2023
***
Немає нічого важливішого, ніж улюблена родина,
Якщо щасливий особисто ТИ, буде щаслива рідня,
Діти принесуть радість і улюблена дружина,
Забезпечить вам затишок, Ви єдина родина.
Крок один, за ним другий, йдеш вперед,
А улюблена сім’я знову твоєї перемоги чекає,
Ніколи не підведе і годувальника не зрадить,
Для смутку і хвороб – твою душу не віддасть.
***
Привітання, картинка з Днем родини 2023
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***
Нехай буде міцна родина,
Любов і вірність даруючи нам,
Нехай кожен день і кожну годину,
З усмішкою, щоб вас зустрічали!
Нехай діти в житті, що квіти,
Нехай лад і порозуміння,
В родині всі знаходили,
І разом сто років жили!
***
Привітання, картинка з Днем родини 2023
***
Одному на світі жити дуже складно,
Бути щасливим при цьому майже неможливо,
Адже як приємно, коли друзі кричать:
Яка дружна і міцна сім’я!
Ви рідних своїх любіть, опікайте,
І в образу їх ніколи не давайте,
Бережіть одне одного завжди, друзі.
Хай буде щасливою ваша родина.
***
Привітання з Днем сім’ї
***
Вітаю з Днем Родини!
Бажаю всім вам міцного здоров’я, щасливої долі та непохитності родинних стосунків.
***
Картинки з Днем РодиниПривітання, картинка з Днем родини 2023
***
Сім’я — це щастя, любов і удача,
Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
Сім’я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
Сім’я — дружна праця і вічні турботи,
Сім’я — це багато вдома роботи.
Сім’я — це складно.
Сім’я — це важливо.
Сім’я — це коли
Все на світі можливо.
***
Привітання, картинка з Днем родини 2023
***
Нехай буде так:
В сім’ї — любов,
В роботі — повага.
Успіхів, радості, праці
І трішки терпіння!
Бажаємо в будинку все мати,
Бажаємо в житті все встигнути,
Здоров’я, бадьорість зберегти
І багато-багато років прожити!
***
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Привітання, картинка з Днем родини
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