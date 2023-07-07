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Привітання з Днем Родини 2023: вірші та картинки

07.07.2023

День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші до цього прекрасного дня – День Родини.

    Привітання, картинка з Днем родини 2023Привітання з Днем сім’ї

    ***

    Дорогоцінна наша родина —
    Немає миліше вас на світі:
    Ти — кохана дружина
    І рідні наші діти!
    І сьогодні, в міжнародний день родини,
    Я вас ніжно вітаю,
    Всім бажаю довгих років,
    Міцно-міцно обіймаю!

    ***

    Нехай освітять теплом,
    І захистять від лиха ваш дім,
    Захищаючи від чвар порожніх,
    Посмішки рідних людей.
    Щоб вам разом по життю йти,
    Щоб перепони на шляху обійти,
    Важкий шлях і небезпечний часом,
    Лише родина назавжди з тобою!

    ***

    Привітання – День Родини 2023

    ***

    Немає нічого важливішого, ніж улюблена родина,
    Якщо щасливий особисто ТИ, буде щаслива рідня,
    Діти принесуть радість і улюблена дружина,
    Забезпечить вам затишок, Ви єдина родина.
    Крок один, за ним другий, йдеш вперед,
    А улюблена сім’я знову твоєї перемоги чекає,
    Ніколи не підведе і годувальника не зрадить,
    Для смутку і хвороб – твою душу не віддасть.

    ***

    Привітання, картинка з Днем родини 2023

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    ***

    Нехай буде міцна родина,
    Любов і вірність даруючи нам,
    Нехай кожен день і кожну годину,
    З усмішкою, щоб вас зустрічали!
    Нехай діти в житті, що квіти,
    Нехай лад і порозуміння,
    В родині всі знаходили,
    І разом сто років жили!

    ***

    Привітання, картинка з Днем родини 2023

    ***

    Одному на світі жити дуже складно,
    Бути щасливим при цьому майже неможливо,
    Адже як приємно, коли друзі кричать:
    Яка дружна і міцна сім’я!
    Ви рідних своїх любіть, опікайте,
    І в образу їх ніколи не давайте,
    Бережіть одне одного завжди, друзі.
    Хай буде щасливою ваша родина.

    ***

    Привітання з Днем сім’ї

    ***

    Вітаю з Днем Родини!

    Бажаю всім вам міцного здоров’я, щасливої долі та непохитності родинних стосунків.

    ***

    Картинки з Днем РодиниПривітання, картинка з Днем родини 2023

    ***

    Сім’я — це щастя, любов і удача,
    Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
    Сім’я — це свято, сімейні дати,
    Подарунки, покупки, приємні витрати.
    Народження діток, перший крок, перший лепет,
    Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
    Сім’я — дружна праця і вічні турботи,
    Сім’я — це багато вдома роботи.
    Сім’я — це складно.
    Сім’я — це важливо.
    Сім’я — це коли
    Все на світі можливо.

    ***

    Привітання, картинка з Днем родини 2023

    ***

    Нехай буде так:
    В сім’ї — любов,
    В роботі — повага.
    Успіхів, радості, праці
    І трішки терпіння!
    Бажаємо в будинку все мати,
    Бажаємо в житті все встигнути,
    Здоров’я, бадьорість зберегти
    І багато-багато років прожити!

    ***

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    Привітання, картинка з Днем родини

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