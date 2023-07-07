Привітання з Днем Родини 2023: вірші та картинки

День родини відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші до цього прекрасного дня – День Родини.

Привітання, картинка з Днем родини 2023 Привітання з Днем сім’ї

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Дорогоцінна наша родина —

Немає миліше вас на світі:

Ти — кохана дружина

І рідні наші діти!

І сьогодні, в міжнародний день родини,

Я вас ніжно вітаю,

Всім бажаю довгих років,

Міцно-міцно обіймаю!

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Нехай освітять теплом,

І захистять від лиха ваш дім,

Захищаючи від чвар порожніх,

Посмішки рідних людей.

Щоб вам разом по життю йти,

Щоб перепони на шляху обійти,

Важкий шлях і небезпечний часом,

Лише родина назавжди з тобою!

***

Привітання – День Родини 2023

***

Немає нічого важливішого, ніж улюблена родина,

Якщо щасливий особисто ТИ, буде щаслива рідня,

Діти принесуть радість і улюблена дружина,

Забезпечить вам затишок, Ви єдина родина.

Крок один, за ним другий, йдеш вперед,

А улюблена сім’я знову твоєї перемоги чекає,

Ніколи не підведе і годувальника не зрадить,

Для смутку і хвороб – твою душу не віддасть.

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Привітання, картинка з Днем родини 2023

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Нехай буде міцна родина,

Любов і вірність даруючи нам,

Нехай кожен день і кожну годину,

З усмішкою, щоб вас зустрічали!

Нехай діти в житті, що квіти,

Нехай лад і порозуміння,

В родині всі знаходили,

І разом сто років жили!

***

Привітання, картинка з Днем родини 2023

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Одному на світі жити дуже складно,

Бути щасливим при цьому майже неможливо,

Адже як приємно, коли друзі кричать:

Яка дружна і міцна сім’я!

Ви рідних своїх любіть, опікайте,

І в образу їх ніколи не давайте,

Бережіть одне одного завжди, друзі.

Хай буде щасливою ваша родина.

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Привітання з Днем сім’ї

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Вітаю з Днем Родини!

Бажаю всім вам міцного здоров’я, щасливої долі та непохитності родинних стосунків.

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Картинки з Днем Родини Привітання, картинка з Днем родини 2023

***

Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

Сім’я — дружна праця і вічні турботи,

Сім’я — це багато вдома роботи.

Сім’я — це складно.

Сім’я — це важливо.

Сім’я — це коли

Все на світі можливо.

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Привітання, картинка з Днем родини 2023

***

Нехай буде так:

В сім’ї — любов,

В роботі — повага.

Успіхів, радості, праці

І трішки терпіння!

Бажаємо в будинку все мати,

Бажаємо в житті все встигнути,

Здоров’я, бадьорість зберегти

І багато-багато років прожити!

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Привітання, картинка з Днем родини