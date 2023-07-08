Вночі окупанти атакували безпілотниками підприємство у Кривому Розі

Вночі 8 липня ворог двічі атакував безпілотниками сільськогосподарське підприємство у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

У результаті виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Один ангар підприємства знищено повністю, інший — частково. Були пошкоджені сім вантажівок.

Внаслідок ударів постраждав 26-річний чоловік, він отримав уламкові поранення стегна. Його госпіталізувади в стані середньої тяжкості.

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