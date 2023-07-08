Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 630 окупантів, чотири танки та 16 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 8 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,

танків — 4074 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7953 (+9) од,

артилерійських систем — 4346 (+16) од,

РСЗВ — 661 (+3) од,

засоби ППО — 410 (+2) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14),

крилаті ракети — 1271 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) од,

спеціальна техніка — 619 (+7).

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