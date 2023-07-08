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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 липня 2023 року

08.07.2023

За минулу добу українські військові знищили 630 окупантів, чотири танки та 16 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 8 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
  • танків — 4074 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 7953 (+9) од,
  • артилерійських систем — 4346 (+16) од,
  • РСЗВ — 661 (+3) од,
  • засоби ППО — 410 (+2) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14),
  • крилаті ракети — 1271 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) од,
  • спеціальна техніка — 619 (+7).

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