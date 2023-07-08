Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 8 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 630 окупантів, чотири танки та 16 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 8 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,
- танків — 4074 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7953 (+9) од,
- артилерійських систем — 4346 (+16) од,
- РСЗВ — 661 (+3) од,
- засоби ППО — 410 (+2) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3666 (+14),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6914 (+16) од,
- спеціальна техніка — 619 (+7).
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