Окупанти планують розселити в Енергодарі 4,5 тис. росіян — розвідка

Окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Як зазначили в ГУР, 6 липня на територію окупованої АЕС прибув перший заступник керівника адміністрації путіна Сергій Кірієнко. Він мав на меті продемонструвати відсутність панічних настроїв та вирішити проблемні питання, пов’язані з персоналом станції.

Після початку широкомасштабного вторгнення велика кількість фахівців залишила окуповані території або відмовилась підписувати договори з «Росатомом». А російські співробітники часто відмовляються їхати на ЗАЕС навіть попри обіцяні зарплати та пільги.

На станції Кірієнко та гауляйтер Запорізької області Євген Балицький провели нараду, на якій вирішили надавати росіянам житло в Енергодарі. Помешкання вилучатимуть в українців, які покинули окуповану територію. Таким чином планують розселити 4,5 тис. росіян.

Нагадаємо, супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об’єктів.

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