Нічна атака «шахедів». Українська ППО збила п’ять безпілотників

Уночі 8 липня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Безпілотники запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Українська ППО знищила п’ять ударих БпЛА.

Частину дронів не вдалось перехопити, і вони влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Зокрема під удар потрапило сільськогосподарське підприємство у Кривому Розі.

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