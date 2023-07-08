Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

Реджеп Ердоган під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини підтримав членство України в НАТО і продовження “зернової угоди”. Він також анонсував візит до країни Володимира Путіна.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує DW.

Читай також: Що робити у разі аварії на Запорізькій АЕС – головні правила

За підсумками переговорів в президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав вступ України до Північноатлантичного альянсу. “Україна заслуговує на членство в НАТО”, – наголосив Ердоган на пресконференції в ніч на суботу, 8 липня.

Володимир Зеленський зазначив, що “був радий почути” таку позицію турецького колеги в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі, що відбудеться наступного тижня.

“Зернова угода” має бути продовжена

Реджеп Ердоган також підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає 17 липня. “Я бажаю продовження цієї ініціативи. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою діятимуть усвідомлюючи глобальну відповідальність”, – цитує його слова агенція “Інтерфакс-Україна”.

Президент Туреччини також зазначив, що наразі тривають перемовини щодо продовження угоди на три місяці. Але він хотів би, що її термін дії був збільшений до двох років.

Володимир Зеленський подякував турецькій стороні за підтримку “зернової угоди”, зазначивши що останнім часом Росія максимально блокує рух суден із продовольством.

“Росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря”, – наголосив він.