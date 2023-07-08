У Вінниці затримали колишнього бойовика «днр», який захоплював Горлівку

СБУ затримала колишнього бойовика-розвідника «днр», який хотів сховатися у Вінниці.

Мешканець Донеччини у 2014 році вступив до «розвідувальної роти» угруповання «Восток», яке контролював 1-й армійський корпус зс рф. Він брав участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

Згодом бойовик вирішив залишити ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя. Однак співробітники СБУ викрили та затримали чоловіка.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Також нещодавно СБУ затримала зловмисника, який збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку.

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