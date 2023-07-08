Окупанти продовжують доставляти на ЗАЕС міни та вибухові речовини — ГУР (фото)

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на її території.

На територію ЗАЕС продовжують привозити міни та вибухові речовини. За даними ГУР, у технічних приміщеннях та машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Окупанти використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Раніше стало відомо, що окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС.

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