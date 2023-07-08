Кількість загиблих в Україні цивільних перевищила 9 тис. осіб — ООН

На 500-й день великої війни між Україною та росією в ООН заявили, що кількість загиблих від бойових дій цивільних перевищила 9 тис. осіб.

Про це повіломляє The Guardian.

«Сьогодні ми відзначаємо ще одну похмуру віху у війні, яка продовжує завдавати жахливих втрат цивільному населенню України», — сказав Ноель Калхун, заступник голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Серед вбитих — більше 500 дітей. Експерти вважають, що реальна кількість жертв серед цивільних значно вища. Хоча у 2023 році кількість постраждалих в середньому була нижчою, ніж у 2022-му, однак у травні та червні показник знову почав рости.

8 липня російські війська обстріляли місто Лиман на Донеччині та вбили шістьох людей.

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