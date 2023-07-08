На ТЕС у Донецькій області впав дах: є загиблий та постраждалі (фото)

Пізно ввечері, 7 липня на одній з теплових електростанцій у Донецькій області впав дах. Через це загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок — впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки», — заявили у відомстві.

Через надзвичайну подію загинула одна людина, ще двоє вважаються зниклими, троє отримали травми, їх відправили до лікарні.

Наразі відбувається розбір завалів. Причини події встановлюються.

Донецька областна прокуратура опублікувала фото з місця, де трапилася надзвичайна подія.

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