На Одещині затримали бізнесмена, який хотів підкупити співробітників СБУ

В Одеській області затримали бізнесмена, який намагався підкупити співробітників Служби безпеки України за хабар у €90 тис.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ», — сказано у повідомленні.

Проте співробітники СБУ одразу доповіли своєму керівництву про таку «пропозицію» та продумали оперативну комбінацію. Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

Зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Чоловіку загрожує до вісім років тюрми з конфіскацією майна.

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