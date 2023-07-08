На станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордно високу температуру в липні

Українські полярники на науковій станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордно високу липневу температуру. 3 липня там вперше за усі роки спостережень повітря прогрілося до +8,7°C.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Попереднє найвище значення було +5,6 °С аж у липні 1965 року, тобто коли станція ще належала Великій Британії.

«Важливо, що зараз в Антарктиці — зима, тож такий «плюсовий» рекорд, та ще й одразу на 3,1°С вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж липень тільки почався, можливо, до кінця місяця нас очікують нові погодні сюрпризи», — пояснили у центрі.

Загалом 3 і 4 липня стали найспекотнішими днями на планеті за всю історію спостережень. Середня глобальна температура 3 липня становила +17,01 °С, а 4 липня — +17,18 °C

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