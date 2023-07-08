До України з Туреччини повертаються командири з «Азовсталі» (відео)

У суботу, 8 липня всі українські командири, які керували обороною «Азовсталі», повертаються в Україну з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимира Зеленського.

«Ми повертаємося додому з Туреччини і веземо наших героїв додому», — написав український президень.

Хто повернеться додому:

Денис Прокопенко «Редіс» — командир «Азову»;

Сергій Волинський «Волина» — в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Святослав Паламар «Калина» — заступник командира «Азову»;

Олег Хоменко — майор Національної гвардії України;

Денис Шлега — полковник Національної гвардії України.

Нагадаємо, 20 травня 2022 року весь гарнізон, заблокований на «Азовсталі», разом із командирами евакуювали на територію окупованої частини Донецької області.

21 вересня 2022 року відбувся обмін полоненими, під час якого Прокопенко, Паламар, Волинський, Шлега і Хоменко були інтерновані до Туреччини. За умовами домовленостей із президентом Ердоганом вони мали залишатися на турецькій території до кінця війни.

Керівники українських спецслужб пізніше розповіли, що з обміном була затримка на майже 8 годин, але зрештою він відбувався одночасно в чотирьох країнах — Україні (на кордоні з рф у Чернігівській області), у Польщі (один з етапів), Туреччині та Саудівській Аравії. Російська влада передала саудитам 10 полонених іноземців, які воювали за Україну і були засуджені окупантами до страти.

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