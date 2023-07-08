У Києві небо майже захищене, на черзі інші міста — Резніков

Питання щодо захисту неба Києва від російських ракет практично вирішене, на черзі інші міста України.

Про це у Facebook написав Олексій Резніков, міністр оборони України.

«Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо», — йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони України повідомляв, що навчання українських пілотів на F-16 можуть початись у липні.

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