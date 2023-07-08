Український прикордонник на півдні приземлив ворожий дрон з боєприпасом (відео)

Український прикордонник з позивним «Джокер» приземлив за допомогою антидронової рушниці ворожий дрон, до якого був прикріплений боєприпас.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За даними ДПСУ, за допомогою антидронової рушниці прикордонник з позивним «Джокер» на півдні України вправно приземлив небезпечного ворожого «птаха» поблизу позиції охоронців кордону.

FPV-дрон, споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомета, «присів» обережно, адже його курс змінював справжній професіонал разом зі своєю командою.

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