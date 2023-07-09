Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів, 20 артилерійських систем та 19 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 9 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,
- танків — 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7964 (+11) од,
- артилерійських систем — 4366 (+20) од,
- РСЗВ — 668 (+7) од,
- засоби ППО — 413 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19),
- крилаті ракети — 1271 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка — 628 (+9).
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