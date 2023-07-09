Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 9 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 600 окупантів, 20 артилерійських систем та 19 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 9 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 234040 (+600) осіб ліквідовано,

танків — 4078 (+4) од,

бойових броньованих машин — 7964 (+11) од,

артилерійських систем — 4366 (+20) од,

РСЗВ — 668 (+7) од,

засоби ППО — 413 (+3) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19),

крилаті ракети — 1271 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15) од,

спеціальна техніка — 628 (+9).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.