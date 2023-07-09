Новим командувачем Нацгвардії став Олександр Півненко: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем Нацгвардії бойового офіцера, Героя України Олександра Півненка.

Про це повідомили в Офісі президента. Зазначають, що призначення відбулось у Львові 8 липня під час відвідання Західного територіального управління Нацгвардії.

«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України», — заявив президент.

Він побажав новому командувачу звільнення українських територій, повернення всіх наших людей та перемоги.

До Півненка командувачем Нацгвардії був Юрій Лебідь, якого призначили на посаду 25 лютого 2022 року. За словами Зеленського, він залишатиметься у МВС.

Що відомо про Олександра Півненка

Олександру Півненко 37 років. Освіту він здобував у Харківському інституті танкових військ і Національний університет оборони України імені Черняховського (оперативно-тактичний рівень).

На захист України Півненко став ще у 2014-му. З 2018 року він служив у Східному територіальному управлінні Національної гвардії.

А у 2022 році військового призначили на посаду командира 3-ї бригади оперативного призначення, яка показала високі бойові результати у Бахмуті.

24 березня 2023 року Півненко отримав звання Герой України.

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