Кількість загиблих через обстріл Лиману зросла до 9

Збільшилась кількість загиблих цивільних через російський обстріл Лимана на Донеччині 8 липня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Напередодні зранку росіяни обстріляли Лиман — 9 людей загинули, 12 поранено», — йдеться в повідомленні.

Також в ОВА повідомили, що у ніч на 9 липня під обстріл потрапив Краматорськ. Унаслідок атаки пошкоджено три будинки і крамницю, загиблих немає.

На Волноваському напрямку окупанти вдарили по Великій Новосілці з САУ, під обстріл потрапили дві вулиці.

На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар’їнської громади.

Загалом протягом доби на Донеччині загинуло 10 жителів, ще 13 — поранені.

Нагадаємо, загарбники обстріляли місто Лиман з реактивних систем залпового вогню. Через атаку пошкоджено будинок і крамницю.

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