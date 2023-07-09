Кількість загиблих через обстріл Лиману зросла до 9

Збільшилась кількість загиблих цивільних через російський обстріл Лимана на Донеччині 8 липня.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
«Напередодні зранку росіяни обстріляли Лиман — 9 людей загинули, 12 поранено», — йдеться в повідомленні.
Також в ОВА повідомили, що у ніч на 9 липня під обстріл потрапив Краматорськ. Унаслідок атаки пошкоджено три будинки і крамницю, загиблих немає.
На Волноваському напрямку окупанти вдарили по Великій Новосілці з САУ, під обстріл потрапили дві вулиці.
На Донецькому напрямку ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки Мар’їнської громади.
Загалом протягом доби на Донеччині загинуло 10 жителів, ще 13 — поранені.
Нагадаємо, загарбники обстріляли місто Лиман з реактивних систем залпового вогню. Через атаку пошкоджено будинок і крамницю.
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