Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів Мі-24 — WSJ

Польща нещодавно передала українським військовим ударні гвинтокрили радянського виробництва Мі-24.

Країна орієнтовно надала десяток літаків, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Польща офіційно попередньо не повідомляла про передачу гелікоптерів для Сил оборони.

Нагадаємо, Україна вже отримала від Польщі 14 одиниць винищувачів МіГ-29.

Також раніше Північна Македонія затвердила передання 12 гелікоптерів Мі-24. Шість з них раніше пройшли модернізацію.

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