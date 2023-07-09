Польща таємно передала Україні близько десяти гелікоптерів Мі-24 — WSJ

Польща нещодавно передала українським військовим ударні гвинтокрили радянського виробництва Мі-24.
Країна орієнтовно надала десяток літаків, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Польща офіційно попередньо не повідомляла про передачу гелікоптерів для Сил оборони.
Нагадаємо, Україна вже отримала від Польщі 14 одиниць винищувачів МіГ-29.
Також раніше Північна Македонія затвердила передання 12 гелікоптерів Мі-24. Шість з них раніше пройшли модернізацію.
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