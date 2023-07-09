«Маємо успіхи на Бахмутському напрямку»: Сирський показав роботу снайперів (відео)

Сили оборони продовжують просуватися на Бахмутському напрямку, загарбники місцями опиняються в пастці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Також він показав роботу бійців на напрямку. Снайпер під час роботи снайпера за групою «вполював» ворожий БПЛА, з 1200 метрів.

«На відео чудова робота групи «Привид» Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Працює снайпер з позивним «Альфа», — написав Сирський.

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