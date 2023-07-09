Росіяни «полюють» за автівками з українськими номерами на окупованій Луганщині — ОВА

На території захопленої Луганщини окупанти змушують змінювати українські номери на російські.

Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Полюють не тільки на порожні будинки, а й на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулого року територіях», — йдеться в повідомленні.

Так, росіяни перевіряють номери автівок на трасах та навіть у гаражах. Окупанти проводять «бесіди» щодо заміни номерних знаків та направляють до найближчого МРЕО.

Також в ОВА розповіли, що у Сватовому колаборанти допомагають селити окупантів у будинки евакуйованих. Росіяни продовжують облік домівок з яких виїхали, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон.

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